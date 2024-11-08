Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад закрывает глаза на «гестаповские методы» насильственной мобилизации со стороны украинских властей. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

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Дипломат подчеркнула, что в ведомстве изучили статистику о положении дел в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Согласно документам, в войсках участились случаи дезертирства.

«Перечисленные факты в очередной раз подтверждают актуальность специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с ее территории. Все ее цели непременно будут достигнуты», — заверила она.

Ранее Захарова обвинила Украину в использовании пленных как щита в Курской области. До этого военкор Марат Хайруллин заявлял, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский хочет вывести войска из Курской области, однако не может.