Владимир Зеленский ради самосохранения готов на любые жертвы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что Киев «привык к иждивенчеству» и отказываться от него не собираются, несмотря на то, что «в Европе уже устали от огромных затрат на его содержание». По мнению Захаровой, это может привести к тому, что в 2025 году госдолг Украины может достичь 102% ВВП, что ляжет «неподъемным бременем на нынешнее и будущие поколения украинцев».

«Однако Зеленского это не волнует. Ради самосохранения он готов на любые жертвы – утилизировать остатки населения, торговать природными богатствами Украины, а если потребуется – пустить ее с молотка», — уверена Захарова.

Также официальный представитель МИД указала на террористическую сущность киевского режима, который «продолжает подвергать мирное население РФ ежедневным артобстрелам и атакам ударных БПЛА». В качестве примеров Захарова привела удары по Белгородской области, ДНР и порту Бердянска, а также пытки и использование пленных российских военных в качестве живого щита.

«Все эти факты убедительно свидетельствуют о реальной сущности режима Зеленского, для которого использование методов террора стало обыденным явлением и нормой поведения. Указанные преступления на совести киевской клики и ее западных хозяев. Российские следственные органы фиксируют каждое из них. Все причастные обязательно ответят по всей строгости закона», — добавила она.

По словам Захаровой, все эти факты «в очередной раз подтверждают актуальность СВО по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с ее территории».