Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визит инспектора Госдепартамента США Карделла Ричардсона на Украину. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

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Захарова напомнила, что цель визита Ричардсона заключалась в проверке прозрачности и отчетности расходования американской помощи «под видом поддержки евроатлантических устремлений Киева». Однако, по мнению дипломата, инспектор скрывал следы коррупции США в стране.

«В действительности, как отмечают эксперты, речь, скорее всего, идет о подчистке коррупционных хвостов уходящей администрации Джо Байдена. А в том, что они есть, можно не сомневаться. Зашкаливающая коррупция на Украине — это ее визитная карточка и общепризнанный факт», — обвинила она.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена срочно отправить Украине последний пакет помощи в размере шести миллиардов долларов. Команда нынешнего американского лидера ожидает прекращения поставок Киеву оружия с момента вступления Дональда Трампа на должность президента США.