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Сенатор Джабаров призвал «отсечь» Украину от Черного моря

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что России необходимо «отсечь» Украину от Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости.

В Совфеде призвали «отсечь» Украину от Черного моря
© РИА Новости

Такое заявление он сделал во время своего выступления на площадке международной медиагруппы МИА «Россия сегодня». По словам Джабарова, российские военные должны перекрыть Украине выход к Черному морю, а также обеспечить себе проход к Приднестровью.

«Британцы же говорили, кто владеет Крымом, тот контролирует Черное море. Они покой же потеряли, когда Крым вернулся в состав России. А теперь если их отсекут от Черного моря, для них это вообще будет трагедия. <...> Я думаю, что мы должны отсечь Украину от Черного моря, должны иметь проход к Приднестровью, чтобы защитить там наш контингент, который там стоит, наших граждан», — рассказал сенатор.

Помимо этого Джабаров также добавил, что на Украине должен смениться политический режим. Сенатор уверен, что одной только смены политического руководства будет недостаточно — по его мнению, новый украинский режим должен быть «дружественный нашей стране и абсолютно нейтральный», а этот статус должен быть «документально закреплен».

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Ранее сенатор Джабаров заявил, что с избранным президентом США Дональдом Трампа «можно разговаривать».