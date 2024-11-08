В Совфеде призвали «отсечь» Украину от Черного моря

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что России необходимо «отсечь» Украину от Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время своего выступления на площадке международной медиагруппы МИА «Россия сегодня». По словам Джабарова, российские военные должны перекрыть Украине выход к Черному морю, а также обеспечить себе проход к Приднестровью.

«Британцы же говорили, кто владеет Крымом, тот контролирует Черное море. Они покой же потеряли, когда Крым вернулся в состав России. А теперь если их отсекут от Черного моря, для них это вообще будет трагедия. <...> Я думаю, что мы должны отсечь Украину от Черного моря, должны иметь проход к Приднестровью, чтобы защитить там наш контингент, который там стоит, наших граждан», — рассказал сенатор.

Помимо этого Джабаров также добавил, что на Украине должен смениться политический режим. Сенатор уверен, что одной только смены политического руководства будет недостаточно — по его мнению, новый украинский режим должен быть «дружественный нашей стране и абсолютно нейтральный», а этот статус должен быть «документально закреплен».

Украина призвала отдать Черное море НАТО

Ранее сенатор Джабаров заявил, что с избранным президентом США Дональдом Трампа «можно разговаривать».