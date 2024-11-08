В Госдуме озвучили последствия массового оттока мигрантов из регионов РФ

Россия не может отказаться от трудовых мигрантов из-за демографической ямы, предупредила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнула, что проблемы с рождаемостью возникли еще в постперестроечный период.

"На мой взгляд, совсем отказаться от трудовых мигрантов в текущий период не получится, так как мы оказались в демографической яме. Проблемы с рождаемостью возникли в постперестроечный период. Сегодня мы как раз это наблюдаем в экономике, в нехватке кадров", — пояснила Бессараб.

Депутат отметила, что президент России Владимир Путин уже давно обратил внимание на нехватку примерно 1,5 млн трудящихся. Она уточнила, что решить проблему только за счет мигрантов нельзя. Но, поделилась парламентарий, законодательство позволяет открыто и прозрачно без нарушения прав местных жителей и приезжих привлекать иностранцев.

Парламентарий обратила внимание, что за нелегальную миграцию значительно ужесточили наказание. По ее словам, в большинстве случаев проблемы с иностранцами возникали именно из-за попустительства в данном вопросе. Бессараб отметила, что часто организаторами такой преступной деятельности являлись те, кто должен стоять на страже закона.

"Нам предстоит модернизация, и президент об этом говорил. Модернизация производства, оборудования, автоматизация процессов и их цифровизация, чтобы увеличить производительность труда", — заключила парламентарий.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее сообщил, что в регионе практически нет мигрантов. По его словам, он выставил требование «ликвидировать» иностранных граждан за сутки, когда национальные диаспоры начали оказывать давление на правоохранителей.