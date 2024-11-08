Захарова высмеяла отказ Туска от слов про Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла резкое изменение риторики премьер-министра Польши Дональда Туска по поводу одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа. Ее слова приводит РЕН ТВ.

«И нашим, и вашим за два рубля спляшем», - заявила Захарова.

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Ранее премьер-министру Польши Дональду Туску в ходе пресс-конференции напомнили о том, что он высказывался о связях Трамп с Москвой, подчеркивая, что «зависимость» американского политика от российских спецслужб «уже не подлежит обсуждению». После чего Туск заявил, что «такого предположения никогда не делал».