В Совфеде оценили Трампа как политика

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп является самостоятельным политиком, с которым можно разговаривать, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сенатор отметил, что не мог понять, кто «реально стоит» за действующим президентом США Джо Байденом, кто будет стоять за вице-президентом Камалой Харрис в случае ее победы на выборах.

Когда стали появляться первые результаты голосования, они были для Джабарова «ошеломляющими». Сенатор подчеркнул, что Трамп и Харрис будут идти «ноздря в ноздрю», с небольшим перевесом, а после начнутся споры и судебные иски по итогам голосования.

«Мы видели, что Трамп сам победил, очень уверенно», — отметил Джабаров.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.