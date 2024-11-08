В Госдуме раскрыли, продолжит ли Европа помогать Украине без США

Евросоюз продолжит помогать Украине, даже если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который может стать президентом США, выступит против военной и финансовой поддержки Киева, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что только что прошли общеевропейские мероприятия, участники которых назвали поддержку Украины жизненно необходимой.

"Только что прошли общеевропейские мероприятия, участники которых зафиксировали, что поддержка Украины им жизненно важна, необходима, и отказываться от нее они не собираются. Кроме того, впереди еще несколько месяцев, когда пересменка в Вашингтоне будет только готовиться", — пояснил Новиков.

Депутат отметил, что у власти в США остается команда президента Джо Байдена, которая может оказать немалое финансовое содействие украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По его мнению, для самого Зеленского такая помощь может гарантировать решение собственных проблем минимум на несколько месяцев.

Он также напомнил, что все обещания, озвучиваемые во время предвыборной гонки в США, редко выполняются. Поэтому, считает Новиков, позиция Трампа по украинскому конфликту может измениться.

"Когда Трамп вновь займет Овальный кабинет и начнет проводить свои совещания с собственной администрацией, когда его посетят представители военно-промышленного комплекса, сменятся руководители Госдепартамента США, вполне возможно, что его точка зрения на украинский конфликт будет скорректирована", — заключил парламентарий.

Американист Константин Блохин ранее заявил, что Трамп продолжит агрессивную внешнюю политику в разных регионах мира, в том числе и в России. При этом он отказался прогнозировать, кто именно может занять ключевые посты в команде будущего президента из-за огромного количества вариантов.