Путин обсудил с Совбезом антитеррористическую защищенность транспорта

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы регулярно обращаемся к вопросам, связанным с усилением мер защиты от террористических угроз различных объектов. Затронем вопрос о мерах антитеррористической защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры», — сказал он.

Накануне Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что не хочет возвращения страны на путь, которым она шла до начала военной операции на Украине — до 2022 года.

Также российский лидер отметил, что высказывания избранного президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании о восстановлении отношений с Россией и по российско-украинскому конфликту заслуживают внимания. Путин напомнил о словах американского политика о «стремлении восстановить отношения» с Москвой, а также о том, что хотел бы поспособствовать завершению конфликта.