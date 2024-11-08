В Кремле рассказали, изменилась ли позиция Путина по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция России по урегулированию украинского кризиса не изменилась. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что Россия «всегда готова к конструктивному диалогу со всеми». Президент подчеркнул, что давить на Россию бесполезно, «а вот договариваться с полным учетом взаимных законных интересов она всегда готова».

Также Путин отметил, что готов «вести дискуссию» с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Президент РФ заявил, что «не считает зазорным и со своей стороны ему позвонить».

Пескову задали вопрос, означает ли готовность Путина обсуждать урегулирование, что Россия изменила свои мирные предложения, озвученные 14 июня.

«Нет, об этом не шло разговора», - ответил Песков.

В середине июня Путин заявил, что Россия делает еще одно мирное предложение Украине и Западу. Он подчеркнул, что Москва предлагает не заморозку конфликта, а его полное прекращение.

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Среди условий Путин указал полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от планов по вступлению в НАТО. Предложение подразумевает нейтральный и безъядерный статус Украины, признание Крыма и новых регионов России, а также отмену санкций. После атак ВСУ в Курской области российские власти заявили, что тема переговоров поставлена на «долгосрочную паузу».