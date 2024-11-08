Замглавы дипмиссии Канады в Москве вызван в МИД России

Заместитель главы дипломатической миссии Канады в Москве был в пятницу вызван в МИД РФ, ему вручена официальная нота в связи со лживыми обвинениями в якобы планируемых Россией диверсиях против стран Североатлантического альянса.

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Стало известно о планах Канады создать альянс против России

"8 ноября в МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве, которому была вручена официальная нота в связи со лживыми обвинениями в якобы планируемых "российских диверсиях" против стран НАТО с рассылкой, в том числе адресатам в Канаде, взрывчатых веществ в почтовой корреспонденции", - информировали в дипведомстве.

РФ предупредила канадскую сторону, что любые враждебные действия Оттавы получат ответ. Москва призывает Оттаву отказаться от пагубных шагов, углубляющих конфронтацию.