В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Зеленскому

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не передавал Украине никаких посланий через премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг, 7 ноября, Зеленский впервые с начала украинского кризиса приехал в Венгрию. В Будапеште прошел саммит Европейского политического общества, Украина была приглашена на эту встречу.

Журналисты спросили Пескова, передал ли Путин какое-либо послание украинской стороне через Орбана. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что Путин «ничего не передавал» через венгерского премьера.

Также Песков сообщил, что у Путина пока нет планов провести встречу с Орбаном. Пресс-секретарь отметил, что в случае необходимости может быть согласован любой телефонный разговор, передает РИА Новости.