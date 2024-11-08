Песков ушел от ответа на вопрос о развертывании солдат КНДР в зоне СВО

Вопрос о возможном развертывании северокорейских солдат в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на стороне России нужно задавать представителям Минобороны РФ.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вопрос, который касается непосредственно ведения специальной военной операции, поэтому его нужно задавать Министерству обороны», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста.

В ночь на 5 ноября глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что американская сторона располагает сведениями о прибытии 10 тысяч военнослужащих КНДР в Курскую область. По его словам, они могут вступить в боевые действия в ближайшие дни.

Он отметил, что пока не может подтвердить точность этой информации, но предположил, что северокорейские бойцы «вполне могут быть задействованы в противостоянии с украинскими силами».