Вассерман объяснил «ужасное настроение» Зеленского

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил «ужасное настроение» Владимира Зеленского тем, что украинским властям теперь не пригодится накопленный «компромат» на уходящего в отставку президента США Джо Байдена. Об этом Вассерман рассказал «Московскому комсомольцу».

Победу на очередных выборах президента США одержал республиканец Дональд Трамп. Украинские Telegram-каналы утверждали, что из-за проигрыша союзников-демократов в офисе Зеленского «стоит гробовая тишина», а сам Зеленский «не спал всю ночь» на фоне подсчета голосов в США и теперь находится в «ужасном настроении».

По мнению Вассермана, Зеленский рассчитывал, что «компромат» на Байдена обеспечит Украине непрерывную финансовую поддержку со стороны США. По словам депутата, речь идет о доказательствах незаконной деятельности Байдена на Украине, накопленный еще в те времена, когда тот был вице-президентом США.

«Во-первых, он обнаружил, что размер поддержки не бесконечен. А, во-вторых, сегодня Зеленский осознал, что накопленный им компромат теперь пригодится только для того, чтобы посадить Байденов (и отца, и сына) в тюрьму. А поддержку за этот компромат от Трампа он не получит», - заявил Вассерман.

По его мнению, через несколько дней Зеленский «придет в себя» и начнет играть «новую роль». Депутат считает, что Зеленский попробует расположить к себе Трампа.

В офисе Зеленского перешли в «дипломатическое наступление» на Трампа

«Зеленский теперь будет делать вид, что считает Трампа своим лучшим другом. Так как он - актер, то ему это сделать будет легко. Другого ему не остается», - заключил Вассерман.

Ранее Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах, заявив, что Украина «с нетерпением ждет эры сильной Америки». Зеленский заявил, что вспоминает «замечательную встречу» с Трампом в сентябре, на которой они обсуждали стратегическое партнерство и новый украинский план. Также он отметил, что с нетерпением ждет возможности лично поздравить Трампа.