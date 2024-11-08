Политолог назвал пародией пункты «сделки» США по Украине

Политолог Юрий Светов в беседе с RT заявил, что Россия заключает не сделки, а международные соглашения.

Таким образом он прокомментировал публикацию Time о том, что Москва заинтересована в решении избранного президента США Дональда Трампа заключить «сделку» по Украине.

«Это они для себя пусть придержат словечки вроде «сделки». Россия не заключает сделок, Россия заключает договоры и международные соглашения. Президент Путин вчера на «Валдае» подробно объяснил... Он ответил, что мы готовы к переговорам и не мы их прерывали», — напомнил политолог.

По его словам, предложения, которые перечислены в опубликованной статье выглядят как пародия на предложения российского лидера.

«Мы говорим о территориях, на которых прошёл референдум — это территории России. Нам на это в этом плане отвечают, что будет признан контроль России над частью этих территорий. Мы говорим о том, что военные действия будут прекращены и должна быть демилитаризация Украины, а они в ответ на это говорят, что останавливаются боевые действия по линии соприкосновения и создаётся демилитаризованная зона. Не Украина демилитаризована, а демилитаризованная зона. А кто её будет контролировать, а чьи войска там будут стоять? Мы требуем, чтобы Украина не была в НАТО. Что они на это говорят? На 20 лет Украина заморозит свою заявку на вступление в НАТО. И так далее. Все ответы на предложения Путина выглядят как пародия», — отметил Светов.

Он также обратил внимание на то, что в перечне пунктов нет ни слова об отмене санкций.

«Поэтому пока исходные позиции этой «сделки» очень далеки от того, о чём можно говорить», — заключил собеседник RT,

Ранее журнал Time со ссылкой на американского экс-чиновника написал, что Москва будет заинтересована, если увидит, что Трамп решил заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта.