Захарова назвала способ реанимировать украинскую экономику

Владимир Зеленский «клянчил» у ЕС $300 млрд российских активов, однако экономику Украины можно будет реанимировать просто вернув то, что украли украинские политики. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Западные страны после начала специальной операции на Украине усилили санкционное давление на Россию, заблокировав, в том числе и активы Центробанка на сумму около $300 млрд. Накануне Владимир Зеленский оценил ущерб от военных действий приблизительно $800 млрд и потребовал отдать замороженные российские активы, утверждая, что они принадлежат Киеву.

В свою очередь официальный представитель МИД России напомнила, что в ЕС предупреждены о последствиях передачи российских активов.

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«Там также знают, сколько и где спрятано наворованных активов украинских чиновников и олигархов. Может, украинцам просто конфисковать собственность Зеленского? Поверьте, там не меньше», - заметила она.

По мнению Захаровой, если «поскрести по сусекам» у украинских политиков, в том числе бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и экс-президента Петра Порошенко, «то экономику Украины можно будет реанимировать».