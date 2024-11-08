В Кремле прокомментировали сообщения о базе финских БПЛА у границы с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новости о планах Финляндии создать на своей территории базу беспилотников НАТО необходимо проверять. Видео с комментарием Пескова опубликовал корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин

Ранее появились сообщения, что Финляндия предложила НАТО разместить на своей территории базу для крупных разведывательных дронов. Как сообщало издание Yle, у ВВС Финляндии есть четыре альтернативных базы, наиболее подходящая из которых - Пирккала. Расстояние оттуда до границы с Россией составляет чуть более 300 километров.

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База дронов НАТО сейчас находится на Сицилии. Оттуда беспилотники летают на разведку к восточной границе. По данным Yle, планы НАТО относительно новой базы находятся на ранней стадии.

«Надо проверять. Если вы помните заявление - по-моему, это был президент Финляндии - в момент когда они вступали в НАТО, они говорили, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры», - так эти новости прокомментировал Песков.

Он добавил, что базы беспилотников - «не что иное, как элементы военной инфраструктуры». Песков подчеркнул, что сообщения о новых планах Финляндии «нужно четко проверять и смотреть».