В Кремле оценили способность Трампа отменить санкции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономическая риторика США в отношении России вряд ли изменится с приходом к власти Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп, одержавший победу на выборах президента США, в ходе президентской гонки обещал ввести жесткие санкции против Китая и «других нарушителей правил торговли». Он также заявил о планах резко повысить существующие пошлины на китайские товары.

В то же время Трамп говорил, что он может ослабить санкции против России, если вернется в Белый дом. Он отмечал, что «не любит санкции». По мнению Трампа, США «только отталкивают всех от себя», вводя ограничения.

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Позже Financial Times сообщила, что после победы Трампа среди финансистов и инвесторов «все разговоры только о том, как торговать с Россией и будут ли сняты санкции». Он добавил, что западные банки до сих пор используют рубль в офшорных операциях. При этом Песков заявил, что у российских властей аналогичных настроений нет.