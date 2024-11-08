Президент Венесуэлы Мадуро сравнил Путина с Роналду

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил российского лидера Владимира Путина с футболистом Криштиану Роналду, назвав его прирождённым бомбардиром. Об этом он сказал на заседании двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня.

«Без сомнения, мы могли бы сказать политическим языком: президент Владимир Путин — звезда международной политики... Он прирождённый бомбардир, прирождённый бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира», — цитирует Мадуро РИА Новости.

Он подчеркнул, что большой успех был достигнут на саммите БРИКС в Казани.

По словам президента Венесуэлы, Россия долгие годы «сталкивалась с дипломатией обмана», её пытались «окружить и заставить обороняться», но Путин «знал, как вовремя действовать».

Ранее стало известно, что заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко передал Мадуро приглашение совершить визит в Россию в 2025 году.