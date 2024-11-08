Путин рассказал об обязанностях мигрантов в РФ

Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что мигранты не будут вызывать неприятия у жителей России, если они изучат законы страны и начнут их соблюдать. Трансляция мероприятия ведется на сайте Кремля.

Российский глава подчеркнул, что «тогда не будет раздражения и неприятия со стороны наших граждан».

Ранее в Саратовской области мигрантам впервые запретили работать курьерами. Запрет на привлечение иностранных специалистов для работы по патенту в ряде сфер в регионе продлили до конца 2025 года.

До этого в Кемеровской области мигрантам запретили работать сразу в десятке сфер. В списке — производство детского питания и диетических пищевых продуктов, торговля и подбор персонала.