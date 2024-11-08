Путин заявил о провале усилий Запада по изоляции России

Попытки Запада изолировать Россию не увенчались успехом, поскольку она нужна миру, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, на месте разрушенных санкциями связей начали возникать новые формы партнёрства. В свою очередь, течение глобальной политики развернулось и стало двигаться в сторону, противоположную устремлениям США и их союзников, подчеркнул российский лидер. Как отметил глава государства, Штаты подрывают собственное могущество, используя доллар в качестве рычага давления. На этом фоне всё больше государств постепенно отказываются от расчётов в американской валюте в пользу национальных денежных единиц.

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Попытки коллективного Запада отлучить Россию от мировой экономико-политической системы потерпели неудачу, даже несмотря на беспрецедентный набор санкций и карательных мер. Об этом в четверг, 7 ноября, заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Наши оппоненты предполагали, что нанесут России сокрушительный, нокаутирующий удар, от которого она уже просто не оправится, перестанет быть одним из ключевых элементов международного обихода. Думаю, нет нужды напоминать, что произошло в реальности. Сам факт того, что юбилейный «Валдай» собрал такую представительную аудиторию, говорит, мне кажется, сам за себя… Россия нужна миру, и никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских якобы начальников над другими не способны изменить этого», — подчеркнул Путин.

По его словам, на месте разрушенных политическими решениями цепочек взаимодействия сегодня появляются новые формы партнёрства. Хотя зачастую сотрудничество становится сложнее и запутаннее, в конечном итоге все экономические и социальные связи удаётся сохранить, констатировал глава государства.

Более того, как рассказал Владимир Путин, сегодня мир начинает уверенно двигаться к так называемому «полифоническому» устройству, где в равной степени «должны быть услышаны все голоса». В этих условиях всем, кто привык солировать на глобальной арене, придётся подстраиваться под новые реалии, считает российский лидер.

«Против мощного течения не выплывает даже тренированный пловец, какие бы ухищрения и даже допинги он ни использовал. А течение мировой политики, мейнстрим направлен в другую сторону, в противоположную устремлениям Запада — от нисходящего гегемонистского мира к восходящему многообразию. Это очевидная вещь, как у нас в народе говорят, к бабке ходить не нужно», — добавил президент.

Отметим, что на сегодняшний день в отношении России действует свыше 22 тыс. различных санкций (более 19,5 тыс. из них было введено с февраля 2022-го, после начала специальной военной операции). Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых, следует из информации специализированной базы данных Castellum.AI.

Рестрикции затронули, в частности, энергетику, авиацию, торговлю, банковскую отрасль и финансовый сектор. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов России (примерно на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Впрочем, даже на фоне всех этих шоков экономика страны продолжает устойчиво расти, о чём накануне в кулуарах «Валдая» рассказал вице-премьер Александр Новак. Так, по его словам, в 2023 году объём ВВП страны вырос на 3,6%, а по итогам 2024-го может прибавить почти 4%.

«С 2014 года эти попытки (изолировать Россию. — RT) идут: бессчётное количество санкций, которое было введено, и ограничений, вызовов относительно нашей стороны. Тем не менее наша экономика и наши предприятия продолжают развиваться… Невозможно закрыть одну крупную страну с точки зрения глобальной экономики. Всё-таки Россия является четвёртой экономикой в мире, изолировать её невозможно», — объяснил Новак.

Хотя недружественные страны не оставляют попыток усилить санкционное давление, Москве за последние несколько лет удалось в значительной мере перестроить логистику и финансовый контур. Это, в свою очередь, позитивно отражается на динамике внешней торговли России, отметил в интервью RT заместитель руководителя Федеральной таможенной службы страны Владимир Ивин.

«Торговля не рухнула… Структура, конечно, поменялась с точки зрения географии. Состоялся, что называется, разворот на восток: страны Азии сейчас наш основной партнёр», — подчеркнул замглавы ФТС.

Финансовый переход

По словам Владимира Ивина, на фоне санкций многие российские компании по-прежнему испытывают определённые трудности с проведением внешнеторговых платежей. Тем не менее в большинстве случаев бизнесу всё же удаётся находить решение, поскольку «товары продолжают идти за границу и завозиться оттуда», добавил таможенник. Как объяснил Владимир Путин, положительные результаты начинает давать использование нацвалют вместо долларов и евро, особенно в рамках БРИКС.

«У нас уже две трети нашего торгового оборота обслуживается в национальных валютах, а что касается стран БРИКС — 88%... Мы же не стремились отказываться от доллара, и не стремимся к этому… Нам отказано просто в том, чтобы использовать доллар как инструмент платежей. Ну отказано и отказано. Но это, на мой взгляд, страшная глупость со стороны финансовых властей США», — сказал Путин.

По мнению главы государства, именно на долларе сегодня держится всё могущество Соединённых Штатов, но они «своими руками это всё подрезают». Так, финансовые ограничения Вашингтона в отношении Москвы подорвали глобальное доверие к американской валюте, поэтому расчёты в ней начинают постепенно сокращаться в мире, причём даже в кругу ближайших партнёров США, отметил российский лидер.

«А мы не боремся, наши предложения не направлены на борьбу с долларом. Мы просто в ответ на вызовы времени, в ответ на новые тенденции развития мировой экономики думаем над созданием новых инструментов», — добавил Путин.

Так, в настоящий момент Россия вместе с государствами БРИКС обсуждает разработку специальных механизмов для взаимных инвестиций, биржевой торговли и проведения взаиморасчётов с использованием национальных денежных единиц или даже электронных денег. Как отмечал в интервью RT министр финансов РФ Антон Силуанов, сегодня у ряда государств объединения уже есть свои наработки в этих сферах, а главным приоритетом сейчас является «вопрос их состыковки».