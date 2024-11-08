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Путин заявил о формировании нового мироустройства

В последние годы и прямо сейчас формируется новое мироустройство, что является событием исторического масштаба.

Путин заявил о формировании нового мироустройства
© РИА Новости

Соответствующее заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии клуба «Валдай».

«Формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем», — сказал глава российского государства.

Также президент заявил, что многополярный мир не предполагает проигравших стран и народов.

По словам Путина, прежнее мироустройство безвозвратно ушло, наступает момент истины.

Политика
Владимир Путин
Валдайский клуб