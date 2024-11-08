Путин заявил, что следующие 20 лет будут более сложными. Что угрожает миру?

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что следующие 20 лет будут не менее, а более сложными.

Непредсказуем современный мир — это уж точно. Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным Владимир Путин Президент России

По словам политика, насколько сложными будут следующие 20 лет зависит от множества факторов. Он добавил, что, по данным экспертов, существуют угрозы новых региональных конфликтов, глобальных эпидемий, сложных и неоднозначных этических аспектов взаимодействия человека и искусственного интеллекта.

Путин призвал стремиться к мировому балансу

Глава России заявил, что хотел бы видеть мир сбалансированным. По его словам, в БРИКС все настроены на миролюбивое развитие мировых отношений.

[Хочется] чтобы в зарождающейся многополярной системе были учтены интересы всех участников международного общения и был создан механизм поиска компромиссов. Стремиться к этому нужно Владимир Путин Президент России

Политик также заявил, что Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, так будет и впредь. «Да и мир лучше не станет. Вот те, кто пытаются это сделать, должны это в конце концов понять — сложнее только будет», — отметил он.

Путин оценил отношения России с другими странами

Президент России назвал сотрудничество Москвы и Пекина одним их важнейших факторов мировой стабильности. Он подчеркнул, что отношения России и Китая носят беспрецедентно высокий характер и основаны на высоком доверии.

Между Россией и Китаем уровень доверия находится на самой высокой точке новейшей истории и именно это — наши дружеские отношения с Си Цзиньпином — является залогом для межгосударственных связей Владимир Путин Президент России

Российский лидер также назвал Индию естественным партнером и союзником РФ на протяжении многих лет. По его словам, сотрудничество ведется на всех направлениях. «Всем известно, какую роль сыграли СССР и Россия в независимости Индии, поэтому с народом у нас сложились хорошие отношения», — заявил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что у России нет противоречий практический ни с одной страной Африки. Он добавил, что в истории взаимоотношений сторон никогда не было никакой тени. По его словам, Россия «никогда не занималась эксплуатацией африканских народов, никогда не занималась чем-то антигуманным».

Также Путин выразил надежду на восстановление отношений России с США. По его словам, Москва открыта, но мяч на их стороне. Он добавил, что Россия не портила отношения с Соединенными Штатами, не вводила санкций.

Мы не способствовали тому, чтобы близ их территорий [США] разжигался вооруженный конфликт, мы себе этого не позволяли. Надеюсь, и они поймут, что лучше этого не делать, чтобы не создавать между нами никаких конфликтов Владимир Путин Президент России

Кроме того, политик отметил, что Россия не ухудшала отношения с Японией, а вела переговоры. Москва пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору, заявил он.

По его словам, японские компании продолжают работать в РФ. Он добавил, что американские компании также готовы возвращаться в Россию.