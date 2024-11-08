Путин: Европе зачастую "не хватает мозгов" для принятия грамотных решений

Европейским странам сегодня очень часто "не хватает мозгов", особенно в экономической сфере, где политики, не имеющие к экономике никакого отношения, принимают политизированные и необоснованные решения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

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"Я спрашиваю у своих коллег, у экспертов, чего в Европе не хватает сейчас. А ответ такой - мозгов им не хватает. Не потому, что они глупые, нет! А потому, что решения в сфере экономики принимаются политиками, которые к экономике не имеют никакого отношения", - объяснил Путин, назвав при этом такие решения "политизированными, непросчитанными и не имеющими под собой реального обоснования".

Это, по словам российского президента, касается и зеленой повестки. "Благородная вещь - борьба за климат. Это нас всех настораживает? Да, а некоторых пугает. Но специально пугать, чтобы протаскивать решения, которые нереализуемы, - это же нечестно по отношению к избирателям", - сказал он.

Зеленая повестка, подчеркнул глава государства, является нужным инструментом, но такой экономике, как, например, Германия, прожить исключительно на новых зеленых технологиях просто невозможно - в таком случае нужно сокращать объемы экономики.