Ничего "не клянчат": Президент РФ высказался об отношениях с Африкой

Африканские страны на встречах с Россией никогда ничего "не клянчат" и не стоят с протянутой рукой, они только просят наладить взаимовыгодное сотрудничество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии "Валдая".

"На саммитах и на двухсторонних встречах африканцы никогда ничего просто не клянчат. Они не стоят с протянутой рукой. Они, во-первых, быстро развиваются, а во-вторых, чувствуют, что у них есть ресурсы и возможности. А в-третьих, они просят только об одном - наладить естественное, взаимовыгодное сотрудничество", - сказал он.

Глава государства добавил, что и Россия к этому стремится, хотя и не может делать все на государственном уровне, как это делали в Советском Союзе. По его словам, Россия старается создать условия для работы ведущих российских компаний в Африке. "Тем более, что инвестиционный потенциал наших компаний очень высокий. Он реально очень высокий. Речь идет о возможности вложений сотней миллионов долларов. Я без преувеличения говорю, - продолжил Путин. - Вот сейчас в Египте, скажем, строим атомную электростанцию. Мы уже инвестировали туда почти 20 миллиардов долларов. Так, на минуточку".

Президент подчеркнул, что Россия готова работать и в других странах, и в других областях. При этом он обратил внимание, что трудно работать в сфере экономики, если не созданы условия для обеспечения безопасности. "Ведь, скажем, в Сахаро-Сахельской зоне до сих пор людей терзают различные полутеррористические или террористические группировки, в той или другой стране внутриполитическая нестабильность", - напомнил российский лидер.

Путин отметил, что практически все африканские лидеры обращаются к России за помощью в сфере безопасности. И Россия, как подчеркнул Путин, с удовольствием старается помогать в рамках международного права и не пытается никого выдавливать оттуда. "Вот иногда на нас обижаются некоторые европейцы: "Вот вы создаете условия, нас выдавливают". Да мы здесь ни при чем. Просто вас не хотят там уже видеть. Вот в этом все дело. И чтобы не образовался вакуум в сфере безопасности, они нас просят этот вакуум заполнить. Мы стараемся делать, но достаточно аккуратно, но все-таки настолько эффективно, насколько требуется для решения этой задачи", - добавил он.

России очень много всего нужно делать и в сфере экономики при работе с африканскими странами, подчеркнул президент. Он заверил, что РФ постарается работать в этом направлении. Путин рассказал, что также продолжается и подготовка кадров для африканских стран в военной сфере и в правоохранительной области. "В общем мы будем работать по всем направлениям. В сфере культуры - у нас же огромный интерес в России к культуре народов Африки. И надо сказать, что это взаимный, конечно, интерес. Будем напряженно, ответственно, системно работать по этому направлению", - заключил российский лидер.