Путин: экономика КНР работает эффективнее, чем экономики других стран

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", напомнил о том, что экономика Китая является наиболее эффективной в сравнении с другими мировыми экономическими моделями, поскольку была выработана "исходя из потребностей жизни".

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Китай очень многого добился, подчеркнул российский лидер. Он напомнил, что, по мнению российских экспертов, китайская модель экономики была выработана "естественным образом, исходя из потребностей жизни".

"Она является гораздо более эффективной, чем во многих других ведущих экономиках мира. Прямо скажем - такие элементы, сочетающие и плановую экономику, и рынок. Удается китайским специалистам это делать, а с политического уровня удается нашим друзьям - этим специалистам - не мешать, и это очень важно", - сказал Путин.

И это, по словам президента, дает очень хороший эффект. "Китайская экономика работает эффективнее, чем другие экономики, - даже несмотря на то, что происходит определенная коррекция с точки зрения темпов экономического роста", - отметил он.