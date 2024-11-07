Путин назвал условие добрососедских отношений с Украиной

Для добрососедских отношений России и Украины необходим нейтралитет Киева, без этого их трудно представить. Об этом на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Если нейтралитета не будет, то трудно себе представить наличие каких-то добрососедских отношений между Россией и Украиной», — сказал он.

По словам Путина, в ином случае Украина «будет постоянно использоваться в качестве инструмента в чужих руках и во вред интересам РФ». Он отметил, что Москва настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования ситуации.

«Чтобы Украина стала независимым суверенным государством. И не использовалась в чужих интересах», — добавил Путин.

Также президент РФ указал, что до конфликта Москва признавала границы Украины с учетом ее нейтрального статуса, однако эти договоренности были нарушены. Теперь же новые границы страны будут зависеть от происходящих событий и мнения граждан исторических территорий России, заключил он.