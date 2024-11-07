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Путин назвал условие добрососедских отношений с Украиной

Для добрососедских отношений России и Украины необходим нейтралитет Киева, без этого их трудно представить. Об этом на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин назвал условие добрососедских отношений с Украиной
© ТАСС
«Если нейтралитета не будет, то трудно себе представить наличие каких-то добрососедских отношений между Россией и Украиной», — сказал он.

По словам Путина, в ином случае Украина «будет постоянно использоваться в качестве инструмента в чужих руках и во вред интересам РФ». Он отметил, что Москва настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования ситуации.

«Чтобы Украина стала независимым суверенным государством. И не использовалась в чужих интересах», — добавил Путин.

Также президент РФ указал, что до конфликта Москва признавала границы Украины с учетом ее нейтрального статуса, однако эти договоренности были нарушены. Теперь же новые границы страны будут зависеть от происходящих событий и мнения граждан исторических территорий России, заключил он.