Путин: Байден, Макрон и Шольц отказались от нормальных отношений с РФ

Глава РФ Владимир Путин отметил, что у него были нормальные отношения с президентом США Джо Байденом, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, глава России рассказал об отношениях с лидерами ведущих западных держав во время пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Я стараюсь ничего не портить, но сегодняшние условия очень своеобразные, они накладывают отпечаток на все. У меня и с Макроном были хорошие отношения, и с Шольцем, и с [Дональдом] Трампом, и с Байденом», — пояснил Путин.

В частности, уточнил президент, он встречался с Байденом в Швейцарии, общался, разговаривал по телефону, шутил, смеялся.

Российский лидер подчеркнул, что западные коллеги в какой-то момент решили, что «это не нужно». Он добавил, что у него остаются очень добрые личные отношения с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером, «он удивительный человек».

Ранее президент России назвал всех глав США, с которыми работал, «интересными людьми».