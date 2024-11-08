Путин рассказал о блокировке около 15 тысяч бойцов ВСУ на купянском направлении

Две крупные группировки ВСУ блокированы российскими военными на купянском направлении. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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По словам главы государства, сейчас на купянском направлении два очага блокирования.

"В одном очаге - практически окружение, украинские войска прижаты к водохранилищу, где-то около 10 тысяч группировка заблокирована. В другом - под Купянском, там около 5 тысяч", - отметил Путин.

ВСУ пытаются навести понтонные переправы, чтобы частично эвакуироваться, однако российская артиллерия их мгновенно уничтожает.

Путин добавил, что в зоне ответственности группы "Центр" ВС РФ также два-три участка блокирования. "Два точно, наверное, скоро будет и третий", - уточнил президент.

Накануне глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что всего несколько километров отделяют армию России от пригорода Купянска. ВС РФ продвигаются вглубь Харьковской области и занимают опорные пункты ВСУ.

В начале ноября первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что военные РФ вышли на прямую видимость Купянска. Кроме того, из этого города сбежало все руководство.