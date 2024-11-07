Путин: в Японии есть умные люди, которые сотрудничают с Москвой

Россия готова выстраивать отношения с Японией. Об этом на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что Москва не ухудшала отношений с Токио и не делала ничего плохого Японии, в том числе не стала предпринимать никаких ответных мер на введение страной некоторых санкций против России. По словам Путина, все это время РФ наоборот вела переговоры с государством и пыталась найти «ответ на очень сложный вопрос по мирному договору».

Он добавил, что в Японии есть умные люди, продолжающие сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики. Кроме того в РФ продолжают свою деятельность японские компании, которые уходить не собираются, указал Путин.

«Мы готовы выстраивать отношения с Японией на следующие пять и 50 лет. Япония наш естественный партнер, потому что сосед. Мы ничего не разрушали. Сделайте выводы для себя и мы не будем здесь дурака валять, дурачиться, отталкиваться, вам что-то в вину ставить. Мы готовы, пожалуйста: возвращайтесь просто и все», — заключил президент РФ.

Ранее президент РФ исключил разрыв отношений с Китаем ради США. Он отметил, что Москва не станет «объединяться ни с кем против кого бы то ни было».