Путин высказался о признании границ Украины

Россия всегда признавала Украину в границах, образовавшихся после распада СССР, опираясь на декларацию о нейтралитете страны. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Мы всегда признавали Украину в границах в рамках договоренностей после распада СССР. Но в декларации также указано, что Украина является нейтральным государством. На этой базе мы признавали и границы. Но украинское руководство изменило положения и решило вступить в НАТО. А мы так не договаривались», — высказался Путин.

Российский лидер отметил, что Москва никогда не поддерживала государственные перевороты, в том числе на Украине. В то же время он отметил, что Донбасс и Новороссия имели право принять решение о своем суверенитете, а РФ — их поддержать.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что некоторые лидеры западных стран не хотят приглашать Украину в НАТО, хотя приглашение и членство в альянсе — не одно и то же. По его словам, приглашение могло бы усилить позиции Украины в переговорах с Россией.