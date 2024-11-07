Путин исключил разрыв отношений с Китаем ради США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не объединяется ни с кем против кого бы то ни было. Видео опубликовал RT в Telegram-канале.

По данным канала, российский лидер рассказал о ключевых принципах политики России во время пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Участники встречи попросили главу страны рассказать о том, готов ли он пойти на союз с Соединенными Штатами против Китая в том случае, если его об этом попросит вновь избранный президент США Дональд Трамп.

Путин отметил, что Москва сотрудничает с Пекином. Отношения с КНР, добавил он, не направлены против третьих стран, в том числе, против США.

Президент пояснил, что с трудом способен себе представить, что Трамп позволит себе такой вопрос, так как понимает, что он слишком далек от реалий, в которых живут Россия и Китай

«Россия не объединяется ни с кем против кого бы то ни было. Тем более это выглядит абсолютно нереалистичным в отношении Китая», — подчеркнул Путин.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение российских и международных экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.