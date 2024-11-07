Путин не ожидает, что Трамп предложит ему объединиться против Китая

Избранный президентом США Дональд Трамп, будучи здравым человеком, едва ли предложит Москве объединиться с Вашингтоном против Пекина. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"[Трамп] понимает, что это вопрос очень далек от реалий, в которых мы живем", - уверен Путин. "Россия ни с кем не объединяется против кого бы то они было. Тем более это выглядит абсолютно нереалистично в отношении Китая, с которым у нас достигнут <…> беспрецедентно высокий уровень доверия, сотрудничества и дружбы", - указал российский лидер.

"Такие государства, как Китай и Россия, имеющие сотни, тысячи [километров] общих границ, общую историю сосуществования практически в одном пространстве, несмотря на разницу культур имеющих общие ценности, - это само по себе огромное достижение, которым мы должны пользоваться сегодня и оставить эти достижения и укреплять их для будущих поколений", - заключил российский лидер.

США расценивают Китай как своего геополитического противника. Трамп стал одним из инициаторов такого подхода к отношениям Вашингтона и Пекина в течение своего первого президентского срока в 2017-2021 годах. Американская пресса сообщала о возможных планах будущей администрации США предложить России партнерство для разрушения ее стратегических отношений с Китаем.