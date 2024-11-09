В Японии проведут работу с премьером для ответа на сигнал Путина

Японский политик, депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки сообщил Японии Сигэру Исибой и главой МИД Такэси Иваей, чтобы донести до них сигнал, посланный президентом России Владимиром Путиным во время заседания клуба «Валдай».

Судзуки напомнил о словах российского лидера, который заявил, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики, и не уходят из российских компаний.

Путин: в Японии есть умные люди, которые сотрудничают с Москвой

По мнению политика, самое главное, что Россия готова к возвращению японских компаний.

«Японскому правительству нужно прекратить действовать по указке Америки, как это было при Байдене, а завязать новые дипломатические отношения со страной-соседом Россией», — отметил он.

Ранее Путин заявил, что Россия не ухудшала отношения с Японией, а вела переговоры. РФ пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору. При этом, по его словам, японские компании продолжают работать в РФ. Американские компании также готовы возвращаться, «с некоторыми потерями, но не мы это устроили».