Индия является естественным партнером и союзником РФ на протяжении многих лет, сотрудничество ведется на всех направлениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Индия — наш естественный партнер и союзник на протяжении десятилетий. Всем известно, какую роль сыграли СССР и Россия в независимости Индии, поэтому с народом у нас сложились хорошие отношения. На этой основе мы развиваем отношения на всех направлениях. Это касается и экономики. Мы, кстати, готовы помимо поставок Индии нефти, которые возросли многократно, поставлять и СПГ», — заявил Путин.

Президент отметил, что Россия не только поставляет Индии современное вооружение, но и ведет совместные разработки. По его словам, это «свидетельствует о высоком уровне доверия между нами».

Ранее бывший посол Индии Канвал Сибал заявил, что прошедший в Казани саммит БРИКС показал провал усилий Запада по международной изоляции России и ее главы Владимира Путина.