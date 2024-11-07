Путин рассказал, как работал переводчиком на встрече Гельмута Коля и Собчака

Президент России Владимир Путин вспомнил свой опыт работы переводчиком на встрече между канцлером ФРГ Гельмутом Колем и петербургским мэром Анатолием Собчаком в 1993 году. Этот случай он описал во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Путин поделился, что в то время он еще владел немецким языком и исполнял роль переводчика на их встрече.

«Мне посчастливилось присутствовать при его разговоре с бывшим мэром Петербурга, я даже тогда еще не забыл немецкий язык, я в качестве переводчика между ними функционировал. Он даже отпустил переводчика», — сказал Путин.

Он также отметил, что встреча была необычной для него, так как на тот момент он был еще полон впечатлений от холодной войны.

Путин рассказал, что разговоры с Гельмутом Колем были для него откровением. По словам российского лидера, Коль говорил о необходимости сотрудничества России и Европы для сохранения Европы как независимого центра мировой цивилизации. Эти мысли особенно поразили Путина, учитывая контекст прошлого столкновения двух мировых систем.