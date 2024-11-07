Путин объяснил, почему он первый не звонит Трампу

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает зазорным позвонить победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу первым. Вместе с с тем, телефонных переговоров пока не было, добавил российский лидер. Видео опубликовал Telegram-канал «Говорит Москва».

По данным канала, глава России рассказал о взаимоотношениях с западными лидерами во время пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Просто не делаю этого [звонка], потому что руководители западных государств с какого-то этапа, чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Ну, не хотят — и не надо», — подчеркнул президент.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения, что Путин «через знакомых» неформально отправлял поздравления Трампу.