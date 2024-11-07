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Путин: конфликт Москвы и Киева позволил США укрепить свою ведущую роль для Европы

Разногласия между РФ и Украиной позволили Соединенным Штатам Америки добиться укрепления своей ведущей роли для стран Европы, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Путин рассказал об усилении США из-за конфликта России и Украины
© РИА Новости

По данным агентства, глава России высказался по проблемам международной повестки на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин высказался об отношениях России и США после холодной войны

«Конфликт России и Украины позволил США добить укрепления своей ведущей роли для стран Европы», — подчеркнул Путин.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение российских и международных экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Он был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости и Совета по внешней и оборонной политике.