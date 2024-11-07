Путин рассказал об усилении США из-за конфликта России и Украины

Разногласия между РФ и Украиной позволили Соединенным Штатам Америки добиться укрепления своей ведущей роли для стран Европы, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава России высказался по проблемам международной повестки на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин высказался об отношениях России и США после холодной войны

«Конфликт России и Украины позволил США добить укрепления своей ведущей роли для стран Европы», — подчеркнул Путин.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение российских и международных экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Он был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости и Совета по внешней и оборонной политике.