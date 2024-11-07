Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США

Глава России Владимир Путин поздравил бизнесмена Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава России сделал заявления по внутренней и международной повестке во время пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер отметил, что поведение Трампа в момент покушения на его жизнь, произвело определенное впечатление.

Путин ответил на призывы нанести поражение России

По словам Путина, заявления Трампа насчет украинского кризиса заслуживают внимания.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение российских и международных экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Он был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости и Совета по внешней и оборонной политике.