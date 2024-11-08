Путин: США за последние 10 лет из воздуха получили 12 трлн долларов

США за последние годы "из воздуха" получили 12 триллионов долларов, благодаря роли доллара как мировой валюты. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"По данным наших экспертов, а я им полностью доверяю, только на том, что доллар является мировой валютой, США за последние десять лет получили просто так, "из воздуха", 12 триллионов долларов", - заявил глава государства.

По его словам, эти деньги Штатами были получены за счет того, что они имитируют, раздают.

Потом эти деньги поступают, как правило, в американские банки, в их финансовую систему - и США там еще "стригут купоны", добавил Путин.

Эти деньги "сваливаются с неба", и это все должны учитывать, заключил российский лидер.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США своими агрессивными действиями выписали доллару приговор как мировой резервной валюте. Во многих странах начали задумываться о том, что против них может быть развернута такая же кампания по санкционному давлению, как в отношении России, отметил Лавров.