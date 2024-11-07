Путин высказался об отношениях России и США после холодной войны

Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» высказался об отношениях России и США после холодной войны. Трансляция ведется на сайте мероприятия.

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По его словам, после окончания холодной войны был шанс преодолеть блоковое мышление. Однако Соединенным Штатам это было не нужно.

«Видимо, они подиспугались, что контроль за Европой ослабнет. И усилили этот контроль. Мне кажется, все равно это приведет к ослаблению подчиненности вассальной», — сказал он.

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Политик добавил, что европейские страны-члены НАТО во вред своим интересам совершают действия на пользу американской политике и экономике.

Ранее президент России заявил, что на наших глазах формируется совершенно новое мироустройство. Наступает в некотором смысле момент истины, так как прежнее устройство мира безвозвратно ушло, заключил он.