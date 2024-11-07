Президент России Владимир Путин прокомментировал приглашение Украины и Грузии в НАТО. Об этом сообщает «Лента.ру».

Комментарий на эту тему Путин оставил во время своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В своей речи президент задался вопросом о том, зачем было приглашать Украину и Грузию в НАТО.

«С какого перепугу Украину и Грузию позвали НАТО, в чем проблема, зачем это надо было делать?» — заявил он.

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Напомним, что 7 ноября Путин начал выступление в сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Ранее он заявил, что в НАТО есть те страны, которые проявляют интерес к БРИКС.