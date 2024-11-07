Путин рассказал, как европейских лидеров запугивают Путиным

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что европейские лидеры говорили ему в лицо, что не понимают, почему их им пугают. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава России сделал заявления по внутренней и международной повестке во время пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Знаете, еще до всех острых конфликтов сегодняшнего дня мне европейские лидеры многие говорили: «Чего они нас пугают тобой, нам не страшно», — подчеркнул Путин.

Кроме того, президент назвал «геополитическую жадность Запада» истоком современных конфликтов.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение российских и международных экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Существует с 2004 года.