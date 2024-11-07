Путин прокомментировал приглашение Украины и Грузии в НАТО

Президент России Владимир Путин задался вопросом, зачем было звать в НАТО Украину и Грузию. Об этом он заявил на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

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«С какого перепугу Украину и Грузию позвали НАТО, в чем проблема, зачем это надо было делать?» — сказал он.

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Ранее Путин прокомментировал успех НАТО в одном из вопросов. По его словам, странам-членам альянса удалось вынудить Россию и добиться того, чего они хотели, в связи с началом конфликта на Украине.