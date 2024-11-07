Захарова: Трампу было бы интересно узнать, что серверы "Миротворца" есть в США

Избранному президенту США Дональду Трампу и Илону Маску было бы интересно узнать, что серверы украинского ресурса "Миротворец" расположены и на территории США. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Думаю, Дональду Трампу и Илону Маску будет интересно узнать, что серверы этой террористической структуры ("Миротворца" - прим. ТАСС) находятся в том числе в США", - обратила внимание дипломат.

Ранее Трамп был исключен из базы данных сайта "Миротворец", который до этого объявил его "врагом Украины" из-за высказываний о статусе Крыма.