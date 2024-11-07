Путин: в НАТО есть те, кто проявляет интерес к БРИКС

Даже среди членов НАТО есть те, кто проявляет интерес к тесной работе с БРИКС. Об этом на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что БРИКС является прототипом нового, свободного и не блокового характера отношений между странами и народами.

«Это в том числе наглядно иллюстрирует тот факт, что даже среди членов НАТО есть те, как вы знаете, кто проявляет интерес к тесной работе с БРИКС. Я не исключаю, что в будущем и другие государства задумаются над совместной, более тесной работе с БРИКС», — добавил Путин.

Он напомнил, что в этом году в объединении председательствовала Россия и совсем недавно провела саммит в Казани. По словам Путина, выработка скоординированного подхода многих стран, интересы которых далеко и не во всем и всегда совпадают, «дело непростое», но именно так рождается «уникальный дух сотрудничества», который основан не на принуждении, а взаимопонимании.