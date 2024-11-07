Путин: в ситуации с Украиной Запад добился того, чего хотел

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад в определенном смысле добился в ситуации с Украиной того, чего хотел. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер сделал заявления по внутренней и международной повестке во время пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства заметил, что НАТО играет разрушительную роль для мира, своими действиями нарушает собственные уставные документы.

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«Запад довел ситуацию до госпереворота на Украине и вынудил Россию начать спецоперацию. В этом смысле он добился, чего хотел», — пояснил Путин.

Вместе с тем, пояснил президент, в альянсе есть те, кто проявляет интерес к БРИКС, возможно, число таких стран будет расти.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение российских и международных экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Он был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости и Совета по внешней и оборонной политике.