Путин вспомнил об отражении атак террористов в 90-х годах

В 1990-е года Россия всей страной отразила атаку террористов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», трансляция ведется на сайте мероприятия.

«Тогда мы ставили перед собой цель: все силы используем для сохранения страны. (...) Несмотря на тяжелейшее экономическое положение после кризиса 1998-го года и разруху в армии, надо прямо об этом сказать, мы все вместе, именно всей страной отразили атаку террористов, а затем разгромили их », — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что вспомнил об этом потому, что «снова кое у кого» возникла мысль о том, что мир без России будет лучше, послушнее и будет лучше управляться.