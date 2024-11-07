Путин прокомментировал высказывания американского политика о России в 90-е

Президент России Владимир Путин напомнил, что в 90-е годы один из американских деятелей назвал Россию «тупым оружием в руках США». Видео опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

По данным канала, российский лидер сделал заявления по внутренней и международной повестке во время пленарной сессии XXI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«В середине 90-х, в конце 90-х от одного из тогдашних политических деятелей США прозвучало: теперь мы будем относиться к России не как к побежденному противнику, а как к тупому инструменту в наших руках. Вот этим руководствовались. Не хватило ни широты взгляда, ни общей культуры, ни политической культуры. Понимания того, что происходит и не знания России», — разъяснил Путин.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.