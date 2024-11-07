Путин: Запад использует опасную формулу «если не с нами, то против нас»

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада используют опасную формулу «если не с нами, то против нас». Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». По словам Путина, такой принцип используют США и их союзники, однако это опасная практика. При этом президент считает, что этот подход заменяет для других стран осознанный взгляд на перемены в мире, а также мешает осознать причины таких изменений.

«В политике Соединенных Штатов, например, и их союзников последние годы все более заметен принцип "не доставайся же никому", "если не с нами, то против нас". Но послушайте, эта формула — она очень опасная. Потому что и у нас, и во многих странах мира есть такая поговорка, как аукнется, так и откликнется», — заявил он.

Ранее Путин начал выступление в сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.